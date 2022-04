Scontro tra un camion e un'auto sull'A1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ceprano, in direzione Napoli. Traffico in tilt con 8 km di coda e adesso in aumento. Soccorsi in azione sul luogo dell'incidente. Lo comunica Autostrade per l'Italia consigliando in alternativa, per chi viaggia verso Napoli, di uscire a Frosinone con rientro a Ceprano, attraverso la statale 6 Casilina. Tra Anagni e Ferentino, invece, è scoppiato un incendio, sterpaglie e plastica hanno preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Infine, traffico a tratti anche tra Guidonia e Anagni.