Un occhio… da cinema. Si è svolto martedì nei locali dell'associazione Carpe Diem, il seminario "Gli effetti di trucco miscelati con gli effetti digitali di ultima generazione: l'utilizzo nell'industria cinematografica degli anni ‘90 e dei giorni nostri". Il seminario si è tenuto a conclusione del corso "Il trucco cine audio visivo" ed è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Il percorso formativo, fortemente voluto dall'associazione "Carpe diem", ha visto la partecipazione sinergica di più docenti: Beatrice Valente, Sara Ciuffetta, Lorenza Tafuri, Irene Capobianco, Romina Spalvieri, che a seconda delle loro specifiche competenze hanno interagito e informato i partecipanti sulle nuove opportunità di lavoro.

I relatori sono stati scelti tra i nomi più importanti del panorama attuale degli effetti speciali cinematografici: David Bracci, il numero uno del trucco cinematografico italiano, che vanta un'esperienza ventennale acquisita nel settore dello special make up e negli effetti speciali tradizionali tali da permettere di affrontare lavori complessi per nomi importanti della cinematografia italiana ed estera, e Maria Zenga, truccatrice specializzata in trucco televisivo, con dieci anni di esperienza nelle dirette Rai.