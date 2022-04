È partita una nuova avventura per 64 alunni della scuola "G. Di Biasio" delle classi seconde con il progetto "Connettere le menti per creare futuro". Di seguito sarà la volta di 54 alunni di classe quinta della primaria "Pio Di Meo" che per la prima volta sperimentano questa attività. Dopo una formazione laboratoriale volta a potenziare le loro competenze digitali, gli studenti saranno coinvolti in un'emozionante e coinvolgente avventura che li vedrà protagonisti di una sfida lanciata dalle docenti coinvolte nel progetto.

L'attività prevede una maratona progettuale in tre giorni in cui i ragazzi saranno chiamati a immaginare, costruire e sperimentare nuove soluzioni in grado di rispondere alle sfide e ai problemi della nostra società. La scuola diventerà il luogo dove mettere in gioco la loro personalità, le loro inclinazioni, le proprie esperienze, passioni e motivazioni.