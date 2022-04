Ambiente e decoro, interventi mirati del vicesindaco, Leonardo Capuano per il miglioramento della differenziata. Per il futuro la realizzazione della rotatoria all'ingresso della città.

«L'impegno di questi anni - dichiara - è stato volto a garantire sia il servizio di raccolta e di smaltimento di rifiuti e sia a potenziare quel senso civico, di collaborazione e sensibilità ambientale verso i cittadini. Nel 2021, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 41.602,00 per l'introduzione di una postazione multi raccolta informatizzata nel quartiere Cimabue permettendo ad ogni cittadino, attraverso le tessere magnetiche, di pagare le tariffe proporzionali al servizio fruito».

E sui progetti messi in campo per Piedimonte ricorda «la rotatoria all'ingresso della città in quanto l'incrocio è di accesso all'agglomerato industriale di Piedimonte e a servizio del Cosilam e dell'intero indotto Stellantis. Un'opera in convenzione con il Polo Logistico Cosilam approvata dal Consiglio comunale per un importo complessivo di spesa pari a 718.000,00. Il Comune ha già acquisito la cessione bonaria del suolo individuato per la realizzazione della rotatoria da parte dei cittadini coinvolti e da qualche giorno anche i pareri favorevoli da parte dell'Anas, in quanto la Casilina è ritornata di loro competenza. Per cui oggi parliamo di un progetto esecutivo cantierabile in attesa di finanziamento».