Avviato nei giorni scorsi il cantiere per la sistemazione della scalinata che conduce al santuario Madonna delle Grazie, luogo molto caro ai sorani e non solo. La ditta incaricata di eseguire i lavori è la "Fratelli Urbano" di Valfrancesca. L'importo complessivo è di 74.000 euro, un'opera finanziata dalla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto De Donatis. Un iter burocratico lungo ne ha segnato il cammino.

È certamente un'opera molto attesa dai fedeli, che potranno finalmente contare su una maggior sicurezza e un miglior decoro. L'intervento rientra nel programma triennale dei lavori pubblici varato dalla vecchia amministrazione e verrà realizzata con fondi comunali. Nel quartiere Pianello, uno dei luoghi più suggestivi della città che portano al santuario, sono arrivati i mezzi e le attrezzature che saranno necessarie per dare il via ai lavori. Emerge una scelta "strategica" per la base del cantiere, ai piedi della salita che porta alla Madonna delle Grazie.

È stato chiuso l'accesso a uno degli angoli più bui della città, spesso teatro di atti delinquenziali e vandalici: diversi gli interventi per bonificare gli spazi da parte del Comune che si è mosso in sinergia con la società Ambiente e Salute Srl, ma negli anni non è mai stata trovata un soluzione definitiva. Anche per tale ragione i residenti hanno chiesto un efficiente servizio di videosorveglianza per poter arginare il degrado sociale.

Adesso, però, c'è il cantiere allestito dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto e quindi il "vicolo della droga" è stato chiuso per consentire i lavori che produrranno una scalinata più sicura e degna di rappresentare un luogo di culto meta di tanti fedeli. La Madonna delle Grazie è visitata anche dagli amanti dell'aria aperta, delle gite fuori porta, e poi si trova nel cuore della città. Una volta ultimata, l'operazione sarà preziosa anche sotto il profilo turistico.