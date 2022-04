Erano trascorsi pochissimi giorni dall'insediamento nell'amministrazione di Alatri quando il sindaco Maurizio Cianfrocca, insieme all'assessore ai servizi sociali Umberto Santoro e all'ufficio preposto, mise in moto tutta la macchina amministrativa per poter presentare un progetto valido e poter accedere al bando regionale per la concessione di contributi per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi, previo adeguamento, nell'area giochi del parco dell'Acropoli. Il progetto presentato dal Comune di Alatri è stato ammesso.

Il Comune avrà a disposizione trentamila euro per l'allestimento di un'area che andrà a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture. «Una bella notizia di certo – commenta il sindaco Maurizio Cianfrocca – un contributo che permetterà di attrezzare un parco che consenta a tutti i bambini, anche con condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive. Un piccolo tassello anche in fatto di riqualificazione e decoro dell'area dell'Acropoli. Un ringraziamento all'assessore Santoro e all'ufficio servizi sociali che si sono messi immediatamente al lavoro, una vera corsa contro il tempo, per non perdere questa opportunità».

Altrettanto soddisfatto l'assessore Umberto Santoro: «Una vittoria per la città. Un passo importante per l'inclusione sociale, un passo importante per rendere ancora più fruibile e decorosa la nostra Acropoli». Dotare i parchi di giochi accessibili a tutti i bambini, anche a chi ha problemi di disabilità, di recente sta prendendo piede in molti comuni. Un segnale di grande civiltà e di inclusione che viene molto apprezzato dagli utenti. E anche ad Alatri la notizia del finanziamento per questo progetto è piaciuta a molti.