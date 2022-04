L'esclusione è illegittima. Dunque l'appalto dei lavori di adeguamento sismico e funzionale dell'edificio che ospita il liceo "Gioberti"di Sora deve tornare all'impresa a cui era stato affidato inizialmente, la società "Ingegneria costruzioni e servizi appalti Srl". Lo ha stabilito il Tar di Latina accogliendo il ricorso presentato lo scorso anno dalla stessa società che si era vista esclude re dalla graduatoria in cui era risultata prima.

La procedura di gara era stata eseguita dalla Provincia di Frosinone come stazione appaltante. La graduatoria finale era stata contestata da altre imprese che avevano partecipato, la D'Urso Impianti Srl, la D.F.C. Costruzioni Srl e la C.E. Srl (queste ultime non costituite in giudizio). Nello scorso mese di novembre, il fatto che la società "Ingegneria costruzioni e servizi appalti Srl" avesse inserito nella sua proposta anche il cronoprogramma degli interventi aveva indotto la Provincia, attraverso un atto del responsabile del procedimento, a escludere, anche contro il parere della commissione di gara, l'impresa in questione dall'assegnazione dei lavori, con la contestuale aggiudicazione in favore della società giunta seconda in graduatoria.

Secondo la stazione appaltante, infatti, il disciplinare di gara precludeva ai concorrenti l'inserimento di elementi quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (che invece è esclusivamente qualitativa). E l'inserimento del cronoprogramma era stato giudicato come un elemento quantitativo, tale perciò di falsare il principio di segretezza delle offerte presentate.

Il Tar (prima sezione di Latina presieduta dal giudice Antonio Vinciguerra), facendo riferimento alle interpretazioni giurisprudenziali più recenti, ha rilevato invece che "l'assenza di elementi di costo nel cronoprogramma induce a non ritenere violata dal solo inserimento di questo nella busta dell'offerta tecnica la regola del disciplinare secondo cui è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica-qualitativa". Ha perciò accolto il ricorso dell'impresa esclusa, annullando il provvedimento di esclusione e compensando le spese legali.