Udienza fiume nel tribunale di Cassino, per il processo "Anni 2000", nel quale sono imputate diciannove persone di Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno e Formia. Accusate, a vario titolo, di aver gestito il traffico di sostanze stupefacenti, di estorsione, minacce e intimidazioni. È durata circa nove ore l'udienza caratterizzata dalla deposizione di tre militari dell'Arma. Una riguardava un controesame che non era stato effettuato nella precedente udienza, mentre l'altra deposizione ha visto la testimonianza di un sottufficiale in servizio a Latina che si è occupato delle indagini, soprattutto per il periodo compreso tra il 2015 e il 2017.

Diversi gli interventi degli avvocati difensori dei vari imputati, alcuni dei quali erano in collegamento in videoconferenza da diverse carceri italiane, dove ancora sono reclusi. Nel corso dell'udienza ha deposto anche il maggiore David Pirrera, già comandante della Compagnia di Formia. L'udienza iniziata intorno alle 9.30, fatta eccezione per una mezz'ora, è terminata poco dopo le 18 di ieri pomeriggio. Una seduta estenuante che conferma come si cerca di accorciare i tempi, viste le altre deposizioni che dovranno fare altri inquirenti.

Non a caso il presidente del Collegio cassinate, Tania Tavolieri, ha già calendarizzato le prossime udienze, con l'intento di poter chiudere il processo entro il mese di luglio. A giudizio, attualmente, sono diciannove persone, in quanto tre altri imputati (Antonio Antinozzi, Vincenzo De Martino e Agostino Di Franco) sono stati condannati con rito abbreviato a trentotto anni complessivi. I tre, come si ricorderà, furono arrestati in seguito ad un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale.

Nel corso del blitz furono arrestati anche Decoroso Antinozzi, Fabio Buonamano, Ciro Bonifacio, Sergio Canzolino, Giancarlo Di Meo, Alessandro Forcina, Ettore Mendico, Gianluigi Mendico, Maurizio Mendico, Pierluigi Mendico, Marika Messore, Adolfo Pandolfo, Eduardo Parente, Francisco Parente, Antonio Reale e Giuseppe Sola. Altre tre persone non furono arrestate, ma sono state denunciate e quindi anche loro sono a giudizio. Il collegio difensivo degli imputati è composto dagli avvocati Enzo Biasillo, Gennaro Caracciolo, Pasquale Cardillo Cupo, Francesco Ferraro, Cesare Gallinelli, Mariano Giuliano, Camillo Irace, Anna Marciano, Enrico Mastantuono, Roberto Palermo, Mario Rossi, Pasqualino Santamaria.