"Gran tour di Aquinum": le amministrazioni fanno gioco di squadra. E il territorio vince. I sindaci di Aquino, Libero Mazzaroppi, e di Castrocielo - Gianni Fantaccione - ottengono risultati eccellenti: «Frutto delle ottime relazioni che abbiamo costruire per andare avanti insieme». Il percorso storico, culturale e artistico di Aquino e Castrocielo, legati da Aquinum, è divenuto realtà. Nel weekend è stato presentato al grande pubblico.

«Grazie alla collaborazione tra i Comuni, al coordinamento operativo della mano sapiente ed esperta di Luciano Rea di Ciociariaturismo e TeleUniverso, è stato possibile ideare ed attuare il "Gran Tour Aquinum" che, di fatto, segna la creazione di una grande città artistica e storica ricca di fascino e cultura e che, in virtù dell'immenso patrimonio artistico-monumentale di cui dispongono le due comunità, ha entusiasmato per la bellezza e l'interesse della proposta» hanno spiegato gli organizzatori.

In tanti hanno aderito e partecipato agli affascinanti percorsi guidati. «Grazie prima di tutto all'amico sindaco Gianni Fantaccione ed alla sua amministrazione per aver messo da parte qualsiasi diffidenza e per aver compreso l'alta valenza storica dell'idea proposta che era quella di unire il nostro patrimonio monumentale - ha affermato Mazzaroppi - E grazie alla mia amministrazione e in particolare ai delegati alle Politiche culturali Carlo Risi; al Turismo, Maurizio Gabriele; alle Attività museali, Rossella Di Nardi, per aver contribuito a rendere più agevole e interessante l'itinerario proposto».

Prezioso il lavoro svolto anche dagli altri amministratori e dagli esperti Elisa Canetri, che ha accompagnato i numerosissimi turisti che hanno aderito; dal direttore del Museo Marco Germani in collaborazione con Anna De Cesare e dai giovani del Servizio civile che hanno curato l'accoglienza e l'ospitalità. «Investire in cultura, in bellezza è una scommessa che la nostra giunta ha fatto da sempre, fin dal primo momento del suo insediamento, inserendo la valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale tra le priorità e gli elementi fondanti del suo agire amministrativo» ha concluso Mazzaroppi.

Tra gli obiettivi la creazione del grande parco di Aquinum in grado di mettere in rete e rendere fruibili i luoghi e il patrimonio più significativi della zona. Un progetto che prevede una gestione e una visione integrata delle risorse artistiche presenti sui territori. Anche il sindaco Gianni Fantaccione ha voluto rimarcare «l'importanza e la significatività del momento con risultati evidenti sul rafforzamento di immagine sia di Castrocielo che di Aquino» che, come sottolineato anche dal presidente della Provincia Antonio Pompeo, sono «due città di bellezza e ricchezza di storia ineguagliabili». Appuntamento, per replicare il percorso, il 25 aprile e il primo maggio.