Modificato il regolamento per la concessione in uso dei locali siti all'interno del polo artigianale, destinato agli insediamenti produttivi. Il Consiglio comunale ha espresso parere favorevole alla variazione al regolamento che disciplina la cessione in locazione dei moduli. Era il 18 aprile 2012 quando veniva posta la prima pietra della struttura destinata a ospitare attività artigianali e industriali.

Sono trascorsi dieci anni, è stata avviata la prima procedura di concessione dei locali e individuato un locatario, alcune condizioni forse troppo restrittive del regolamento hanno però escluso svariati imprenditori interessati. Pertanto, è stato deciso di procedere con una modifica che amplia le opportunità di locazione, con un duplice risultato: la messa a risorsa della struttura e l'organizzazione efficiente del polo.

Riguardo le modifiche al regolamento per la concessione in uso del polo artigianale, il vicesindaco Vincenzo Cacciarella commenta: «La modifica del regolamento consentirà una maggiore capacità di partecipazione, ferme restando le linee guida e le tutele che il Comune ha l'obbligo di garantire per una sana gestione del bene pubblico. Ricordo che appena la Provincia ci autorizzerà, partiranno i lavori per la realizzazione del pozzo. In questo modo, il sito sarà autosufficiente. Per il resto tutto è stato predisposto e a giorni verrà pubblicato il nuovo avviso. Invitiamo tutti i soggetti interessati a cogliere l'opportunità».

Quindi, Cacciarella aggiunge: «In parallelo, abbiamo lavorato per garantire le infrastrutture. Infatti è in corso di progettazione la strada che porterà al Polo artigianale da via Caragno, grazie al Consorzio Industriale e alla Regione Lazio». Parallelamente alla messa a risorsa del polo artigianale, analoga procedura si sta effettuando con i capannoni di Selvapiana che il comune vuole cedere in locazione agli imprenditori.