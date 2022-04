Pioggia di fondi a Pofi per la risistemazione della viabilità rurale. Ammonta a oltre 313.500 euro il finanziamento concesso dalla Regione Lazio al Comune per la realizzazione di interventi sulle strade al servizio della periferia. Una somma notevole, che consentirà di assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza delle vie periferiche. La campagna è estesa e la rete stradale ampia, per cui i lavori di manutenzione straordinaria sono necessari per assicurare collegamenti adeguati.

La vocazione agricola del Comune di Pofi rende necessari interventi nelle periferie, anche perché la campagna è vasta e deve essere raggiunta da collegamenti stradali efficienti e sicuri. Soprattutto su strade percorse da mezzi agricoli e utilizzate per raggiungere i campi, i profani devono poter transitare agevolmente. Il manto di asfalto deve essere regolare, il sistema di smaltimento delle acque funzionante e la manutenzione costante.

Da qui, l'importanza della disponibilità di fondi da investire, garantendo anche adeguati riscontri alle esigenze degli abitanti delle periferie. Il sindaco Tommaso Ciccone, attento ai suoi concittadini e alla crescita del territorio, punta a intercettare i fondi sfruttando ogni occasione per assicurare gli investimenti su Pofi.