Si è entrati nel vivo della Settimana Santa e la comunità monastica si appresta a vivere i riti pasquali. L'abate di Casamari, padre Loreto Camilli, rivolge gli auguri a tutti gli uomini e le donne «anche a nome della comunità monastica di Casamari e l'esortazione a fare in modo che questa Settimana sia veramente Santa. La Pasqua di risurrezione è il centro dell'anno liturgico così come la passione, la morte, la risurrezione di Cristo Signore è il centro della storia, la pienezza dell'amore della Santissima Trinità per gli uomini e le donne, di cui nessuno, dopo, può più dubitare.

Gesù Cristo appeso alla croce sembrava una favola bella conclusa in modo tragico; nessuno poteva neanche immaginare che un epilogo così tragico potesse essere inizio di una realtà così splendida come la sua risurrezione con il messaggio cristiano rivolto a tutti gli uomini e le donne. E nella Settimana Santa questo messaggio, appunto, il Vangelo, la Madre Chiesa non solo lo annunzia e lo rappresenta, ma lo rivive nel sacramento fondamentale dei riti liturgici. Nella Settimana Santa la Chiesa invita noi suoi figli, a passare personalmente attraverso la morte di Cristo per essere figli partecipi della di Lui risurrezione».

Padre Loreto sottolinea che «La Pasqua è l'annuncio della pace con il Padre celeste e anche con i fratelli e le sorelle. Il sangue di Cristo Signore versato dalla croce è il sangue che placa quello di Abele il giusto, che grida dalla terra e rende gli uomini e le donne fratelli e sorelle. È questo il messaggio di salvezza e di pace che il suono a festa delle campane vuole risvegliare nelle nostre coscienze, a volte assopite,e ricordare che Cristo è l'unico che ha sconfitto la morte. Questo è l'augurio che rivolgo a tutti. Buona Pasqua».

Oggi il via alle celebrazioni che porteranno alla santa Pasqua. Alle 17 la messa crismale con i sacerdoti e i religiosi con il vescovo diocesano monsignore Ambrogio Spreafico. Domani la messa in Cena Domini alle 18; venerdì santo Passione del Signore alle 19; sabato santo veglia pasquale nella notte santa alle 22.30. Domenica di Pasqua sante messe alle 7-8.30-10-11.30 e nel pomeriggio alle 17 e alle 18.