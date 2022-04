Una dozzina di cani abbandonati in soli in tre giorni e recuperati a Cassino dall'Anpana. Mai dati così allarmanti per il territorio. La situazione dell'abbandono e del randagismo sta diventando in città e nel suo hinterlad davvero insostenibile. I volontari in tre giorni si sono trovati a recuperare sette cuccioli parte dei quali gettati nel fiume e salvati dai vigili del fuoco e altri cinque in diverse zone. Solo in parte adottati. Ma la situazione resta al limite.

E non precipita solo grazie all'abnegazione di volontari come Rocca Antonelli che ci mette tutta se stessa in un iter affatto semplice. «L'appello è sempre lo stesso: stop all'abbandono indiscriminato. Chiamateci per informazioni, anche per le sterilizzazioni. Non abbandonate!» ha dichiarato il presidente Altieri