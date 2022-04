Frontale ieri sera ad Arce tra due auto. L'incidente si è verificato dopo le 21. Feriti i due conducenti, residenti a Ceccano e a Frosinone, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica del sinistro. Diversi anche i residenti che hanno raggiunto il luogo dell'incidente richiamati dall'arrivo dei soccorsi.