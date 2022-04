"Una particolare soddisfazione quest'anno, in occasione della Festa della Polizia per tre operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino insigniti dell'encomio solenne per tre operazioni differenti di polizia". Parole, quelle del sindaco Enzo Salera, che non nascondono l'orgoglio e la soddisfazione.

Si tratta dell'assistente capo Vincenzo Cestrone, che libero dal servizio arrestava tre persone responsabili furto con destrezza nell'aprile del 2017; del commissario Enzo Pittiglio in particolare per l'operazione "Gold Wash", che aveva coinvolto degli egiziani autori di brutali episodi di violenza a Cassino per il predominio nella gestione degli autolavaggi permettendone l'arresto di otto accusati di tentato omicidio, estorsione, rapina e lesioni nell'agosto del 2017.

E dell'ispettrice Erica Gasperini, per aver coordinato un'attività che ha portato a una misura cautelare per stalking nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona (ottobre del 2017). Il sindaco di Cassino si è congratulato con loro per la professionalità con la quale adempiono al proprio dovere, anche a nome della cittadinanza da lui rappresentata.