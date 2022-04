La sorgente di Sant'Oliva torna a splendere. Grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale di Pontecorvo e il consorzio di bonifica "Valle dei Liri" è stata messa in campo un'apposita azione di pulizia della zona. Un provvedimento particolarmente atteso da molti cittadini che nel corso delle ultime settimane avevano segnalato la situazione in cui si trovava la sorgente. Un luogo molto amato e naturalmente spettacolare che, specialmente con l'arrivo della bella stagione, diventa un punto di ritrovo particolarmente apprezzato dai cittadini.

Per questo motivo è stata messa in campo l'azione straordinaria di pulizia necessaria per ridare decoro alla zona e consentire alla sorgente di tornare a splendere. Non è la prima volta, negli anni, che i residenti chiedono interventi straordinari in una delle zone più suggestive dell'intero territorio. Nel 2015, ad esempio, proprio i pontecorvesi si rimboccarono le mani per sostenere fattivamente le competenti autorità in un'opera di pulizia dell'area attigua alla sorgente Vanni. Ora, grazie all'azione sinergica di Comune e Consorzio di bonifica, si torna all'attacco.

Un atto annunciato dal sindaco Anselmo Rotondo che ha voluto porre l'attenzione anche sull'importanza che, con questa pulizia, si dà alla tutela e alla manutenzione del territorio. «L'amministrazione comunale in collaborazione con il consorzio di bonifica, che ringrazio, ha eseguito la pulizia della sorgente nella frazione di Sant'Oliva – ha spiegato con soddisfazione il primo cittadino di Pontecorvo - Segno tangibile della massima attenzione al territorio».