«È stato davvero meraviglioso - ha commentato l'assessore alla Cultura Danilo Grossi - È stato un po' il ritorno alla vita, con un evento culturale di alto spessore finalmente in presenza in una bella giornata di sole, con un'area pedonale viva, con tanta gente nelle strade, con emozioni e tanti sorrisi, soprattutto da parte dei più piccoli». «Ci abbiamo lavorato tanto per realizzare in presenza Cabiria, il festival del circo contemporaneo, dopo tanto tempo, insieme all'assessore Mariaconcetta Tamburrini e al direttore artistico Gianluca Terenzi - ha aggiunto Grossi - Artisti di strada, musicisti, mangiafuoco, equilibristi tutti insieme per regalare a Cassino una giornata diversa, ma tanto tanto bella».

Cabiria è arrivato in un momento complesso, alla coda di una pandemia così violenta e con una terribile guerra in corso e ha voluto proporre quest'anno, un programma centrato sul valore universale del sorriso. «Un messaggio di positività - sottolinea l'assessore Grossi - verso la vita e l'invito ad abitare nuovamente gli spazi pubblici per restituire alla città, l'anima di un luogo di incontro, di scambio e di gioia».

Poi i ringraziamenti a chi, con il proprio contributo, ha permesso che tutto questo potesse diventare realtà: «Un ringraziamento alla Regione Lazio e alla Provincia di Frosinone, sempre vicine alle attività culturali di Cassino, alla Banca Popolare del Cassinate e agli altri sponsor quali Costruire Abitare e Elerent Cassino, che hanno sostenuto con grande entusiasmo la nostra iniziativa - oltre agli sponsor anche le persone che con la loro passione e il loro entusiasmo hanno realizzato questo pomeriggio fantastico in pieno centro - All'insostituibile responsabile tecnico di Cabiria Alessio Arcaro e all'associazione Ottimo lavoro.

Un ringraziamento agli artisti che hanno reso possibile questa magia dedicata a Federico Fellini. Sassinfunky street band, Livia Maria Cordasco, lucignolo, brillo il funambolo, circo Otello, drumbo drummer. La cultura riprende i suoi spazi » ha concluso Danilo Grossi.