L'appello per la Pace dei ragazzi dei centri per la disabilità del Consorzio del Cassinate per i Servizi Sociali: dall'abbazia di Montecassino, con il presidente Simone Costanzo, durante il precetto pasquale celebrato da don Luigi Maria Di Bussolo alla presenza dell'abate don Donato Ogliari.

«È stata una bella giornata, svoltasi nella splendida cornice dell'abbazia di Montecassino insieme ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, che hanno ricevuto il saluto e gli auguri per una Santa Pasqua dall'Abate don Ogliari che ringrazio calorosamente, poiché ha voluto onorarci della sua vicinanza e della sua presenza», il presidente del Consorzio Simone Costanzo commenta così l'importante occasione vissuta nella mattinata di lunedì, quando «dopo due anni ha aggiunto finalmente abbiamo potuto riprendere questa preziosa abitudine, seppur con una delegazione, rappresentativa dei ragazzi, delle loro famiglie e degli operatori dei nostri centri. Ringrazio per la presenza il vicepresidente Edilio Terranova, il sindaco di Sant'Elia Roberto Angelosanto, che è membro del Cda del Consorzio, il direttore Tartaglia e tutti coloro che hanno preso parte alla funzione, compresa l'associazione di volontariato "Il Ponte per l'Isola", il presidente dell'Unitalsi Alfio Capitanio, e il signor Antonio Comparone con la signora Caterina Arcaro, che hanno preziosamente collaborato per l'organizzazione della cerimonia».

Sulla stessa linea le parole del vicepresidente del Consorzio Edilio Terranova, nel sostenere il messaggio di pace che si è levato per bocca dei ragazzi diversamente abili. «È stata l'occasione preziosa per ricominciare - ha concluso Costanzo - per dare un significato solenne e di incoraggiamento in funzione della ripresa di nuove attività, e per trasmettere attraverso gli auguri di Pasqua ai ragazzi e alle loro famiglie».