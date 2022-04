Il sindaco di Roccasecca lancia la proposta di un Tavolo permanente per lo sviluppo locale. «Esiste un'area vasta del Cassinate, omogenea per territorio, per cultura, per identità, per problematiche, che necessita di un progetto complessivo di sviluppo, capace di rialzare il livello della qualità della vita dei cittadini. Un progetto che deve nascere mettendo insieme le forze e ragionando non per singole comunità, ma come un ampio comprensorio. Abbiamo il dovere di pensare, perciò, a un Piano Territoriale di Ripresa e di Resilienza dell'area vasta del Cassinate, sulla scorta delle risorse e delle opportunità messe a disposizione dal Pnrr.

Insediamo un tavolo di sviluppo locale permanente. Immaginiamo cosa potrà essere questa terra da oggi al 2026, quando le opportunità del Pnrr scadranno. Io indico quattro priorità: la transizione ecologica, la sanità, le infrastrutture e la formazione». A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: «Faccio appello a tutti i miei colleghi, alle forze imprenditoriali e datoriali locali, agli istituti bancari, all'Università, a tutte le istituzioni e agli organismi di governance locale. Ragioniamo insieme, elenchiamo le maggiori criticità e stabiliamo sin da adesso cosa dovrà essere la nostra terra nel 2026, anno di conclusione dei progetti e dei finanziamenti del Piano».