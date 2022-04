Vietato accendere fuochi a terra. Per evitare multe, è opportuno portare barbecue sul pianoro o utilizzare quelli predisposti. E prestare la giusta attenzione anche in materia di rifiuti. La natura offre tanti lati positivi, ma se si sporca anche un piccolo spazio, l'inciviltà e l'indecenza rovinerebbero anche l'angolo più bello. Mancano pochi giorni alla Pasquetta e, sicuramente, tempo permettendo, tante saranno le famiglie, le comitive, oltre ai giovani che raggiungeranno Prato di Campoli per la festività. Soprattutto dopo i due anni difficili di emergenza sanitaria. A vigilare sul rispetto delle regole e sulla viabilità sarà la polizia locale.

Controlli previsti per il fine settimana di Pasqua.

«Le condizioni meteorologiche saranno ovviamente determinanti sullo sviluppo della Pasquetta sottolinea il comandante della polizia locale, Massimo Belli Abbiamo organizzato un servizio ad hoc con una pattuglia di polizia locale che presidierà il pianoro per la viabilità e la corretta fruizione delle bellezze presenti a Prato di Campoli. Inoltre ci avvarremo dell'ausilio delle guardie zoofile presenti nei boschi e della protezione civile, affinché ci comunichino l'eventuale presenza di quad o motociclette da cross o da enduro, tassativamente vietate.

Ci aiuteranno a controllare che le accensioni dei fuochi.

Fuochi che non possono essere accesi a terra, ma devono sempre avvenire all'interno di barbecue fissi presenti sul pianoro o portati dai turisti su strutture mobili. Particolarmente attenzionato sarà anche lo smaltimento dei rifiuti del post pic-nic, poiché il pianoro non produce rifiuti. I fruitori devono lasciare Prato di Campoli così come lo hanno trovato. Ricordiamo che l'abbandono di rifiuti aggiunge il comandante Belli comporta una sanzione amministrativa sino a 600 euro, come prevede il decreto legislativo 152/2006, testo unico dell'ambiente».

È ancora in vigore l'ordinanza per il contingentamento legato al Covid che consente l'accesso a un massimo di 500 autovetture, ma se la curva pandemica lo permetterà le restrizioni potranno anche essere allentate e arrivare probabilmente fino a 700.