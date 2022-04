Una delle esperienze più coinvolgenti che il Cassinate abbia mai vissuto. Così descrivono, volontari e amministratori, la partecipazione a una iniziativa tanto speciale come la raccolta, il confezionamento e il trasporto a Roma - in Vaticano - di 20.000 ramoscelli d'ulivo, simbolo di pace e di speranza, distribuiti in piazza San Pietro. Per la celebrazione solenne di papa Francesco nella Domenica delle Palme Comuni di Città dell'Olio si sono superati. Degli oltre 80.000 rametti pregiati ben 35.000 sono arrivati dalle province di Frosinone e Latina. E di questi 35.000, oltre 20.000 dal Cassinate: 15.000 da Sant'Elia e 5.000 da San Vittore del Lazio. Una iniziativa straordinaria che ha visto il coinvolgimento di associazioni, amministratori e cittadini che già da tempo sono al lavoro.

«Sono veramente orgogliosa di aver partecipato come Comune a un'iniziativa così nobile e speciale. Il lavoro per selezionare i ramoscelli di ulivo raccolti per la Domenica delle Palme da distribuire in piazza San Pietro è stata un'occasione per vedere giovani e meno giovani della nostra comunità lavorare gomito a gomito in maniera affiatata e, perché no, anche divertente. Tutti si sono prodigati affinché le operazioni di raccolta e confezionamento dei ramoscelli avvenissero in maniera puntuale: non a caso abbiamo ricevuto i complimenti dal presidente nazionale di Città dell'Olio, Michele Sonnessa, grazie al quale siamo entrati a far parte di un'iniziativa carica di valori: dono, condivisione, pace e solidarietà. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato» ha detto il sindaco di San Vittore, Nadia Bucci.

«Un progetto sicuramente impegnativo ma dalla immensa gratificazione. La raccolta dei ramoscelli d'ulivo in un periodo come questo in cui il simbolo della pace assume un valore supremo, ci ha coinvolti oltremodo: moltissimi i cittadini che si sono mobilitati con entusiasmo» ha aggiunto Rocco Merucci, presidente del consiglio comunale di Sant'Elia e membro del Collegio dei probiviri dell'associazione "Città dell'Olio".

«Non è stato possibile consegnare il dipinto all'artista Mauro Pallotta (in arte Maupal) in cui ha immortalato papa Francesco nei panni di uno street artist che dipinge la famosissima "Colomba Blu" di Picasso che ha nel becco un ramoscello di olivo. Ma lo faremo presto» ha aggiunto Merucci. Che insieme al sindaco di Sant'Elia ha voluto ringraziare le associazioni.

«Un'emozione indescrivibile e un'esperienza unica che ha dato onore e importanza allo straordinario circuito delle Città dell'Olio - ha sottolineato Angelosanto - Vogliamo ringraziare i tanti cittadini che ci hanno aiutato, in particolar modo i ragazzi del Servizio civile, i membri di "Cuore Santeliano", "Tradizioni ciociare", "Cavalieri del Rapido", "Panemmollo", il centro anziani Valleluce, il comitato Prepoie-Cisternuole a cui va tutto il nostro apprezzamento».