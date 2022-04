È stata trasportata d'urgenza a Roma una bambina di nazionalità indiana a seguito di un incidente domestico. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 19. La piccola di due anni si trovava in casa con i familiari quando per cause da accertare si è rovesciata addosso dell'acqua bollente Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Croce Azzurra e un'eliambulanza che dopo essere atterrata all' interno del residence Bella Farnia Mare dove la famiglia della bambina risiede, ha trasportato la piccola a Roma. In base a quanto riscontrato nella prima fase dei soccorsi la bimba avrebbe riporta ustioni di primo e secondo grado su volto e torace ma era cosciente. Sul posto anche i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra.