Effetto lunedì sui dati dei contagi da Covid in Ciociaria. Sono 192, infatti, i nuovi positivi al Covid in provincia. Lo comunica la Asl di Frosinone nel consueto bollettino. Questi gli altri dati: 895 i tamponi effettuati, 122 i negativizzati, 64 il totale dei ricoverati. Fortunatamente non si segnalano decessi.

La mappa dei contagi in foto