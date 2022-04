Tra i mesi di maggio e giugno il segnale della telefonia mobile che corre con la tecnologia 3G verrà spento in alcuni comuni della Valle di Comino (e in generale nel resto del territorio nazionale) per far posto al 5G. In tal senso l'annuncio di Vodafone nel quale la compagnia ufficializza, prima in Italia, l'intenzione di una parziale dismissione delle antenne 3G. Ormai è noto che il 3G è una tecnologia soppiantata dal 4G e non avrà senso continuare a utilizzarla con il nuovo 5G.

E i comuni che ancora non hanno predisposto un piano di localizzazione delle antenne 5G, si troveranno impreparati quando le compagnie chiederanno siti per erigere le nuove antenne per il segnale 5G. La tecnologia 5G, infatti, per il suo corretto funzionamento richiede la presenza sul territorio di maggiori stazioni radio rispetto alla precedente tecnologia 4G-Lte che, peraltro, comporta un'infrastruttura che deve essere anch'essa ancora completata; le infrastrutture di comunicazione sono classificate come opere di urbanizzazione primaria per le quali la legge prevede un iter autorizzativo particolarmente celere diretto a sostenere la loro espansione.

Il segnale 3G ad Alvito verrà spento nel prossimo mese di maggio, mentre ad Atina il mese successivo, a giugno (fonte Tim). Nel frattempo, va a rilento l'individuazione delle zone da mettere a disposizione per la nuova tecnologia, la quale prevede un raddoppio (almeno) delle stazioni sul territorio. Il pericolo è che con lo spegnimento del 3G e senza programmazione del 5G venga dimezzato il segnale e dunque la copertura in aree interne già fortemente penalizzate e marginalizzate (come quelle nascoste da colline o fuori il raggio di portata delle antenne).

In mezzo a questa moderna rivoluzione, resiste la tecnologia 2G: infatti, anche se più vecchia, mantiene delle specifiche peculiarità ed è perfetta per essere utilizzato a livello globale come rete di backup. Il segnale 2G è diffusissimo, molto stabile ed è super utilizzato tuttora da tutto il mondo delle macchine connesse alla rete come sistemi di allarme, ma anche Pos e contatori elettrici. Sarà pure una rete lenta, ma è ancora molto solida.