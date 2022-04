Il Comune lancia il nuovo sito web e l'App "MySora". Il portale è realizzato in base alle "Linee guida di design per i servizi web della pubblica amministrazione". L'ambiente digitale è stato messo a punto nel rispetto delle linee guida per quanto riguarda il service design (progettazione dei servizi), il content design (progettazione dei contenuti), la user research (ricerca con gli utenti) e la user interface (interfaccia utente).

Il nuovo portale ha un'immediata riconoscibilità istituzionale e un approccio responsivo per la navigazione ottimale sia dal pc che dai dispositivi mobili (smartphone e tablet) indipendentemente dalla risoluzione e dalla dimensione dello schermo. Il sito rispetta, inoltre, gli standard W3c per l'accessibilità e la fruizione dei contenuti da parte di utenti disabili. Contestualmente al portale istituzionale, da alcuni giorni su Apple store e Google play è disponibile per in download l'App MySora.

Il Comune prosegue così il percorso intrapreso per rendere sempre più efficace e semplice la comunicazione tra l'ente e i cittadini, attraverso una App caratterizzata da un'interfaccia dal design accattivante e moderno, ma che, al contempo, mantiene la sua facilità di utilizzo per qualsiasi tipo di utenza. Il sistema di notifiche "push" permette al Comune di interagire rapidamente con il cittadino «Il nuovo portale è dinamico, in continuo mutamento per venire incontro alle esigenze sempre più importanti di una società fluida ed in evoluzione - ha commentato il sindaco Luca Di Stefano - App e sito sono solo l'inizio del percorso intrapreso dal Comune con un obiettivo ambizioso: vincere la partita per la trasformazione digitale. Al cittadino, tramite i nuovi canali di comunicazione, vengono fornite tutte le informazioni per accedere con facilità agli uffici, alle notizie, agli avvisi e ai servizi attualmente disponibili e a quelli di prossima attivazione».