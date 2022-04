Cura del decoro urbano e difesa dell'ambiente: sono le due parole d'ordine delle iniziative che hanno caratterizzato il fine settimana in città. La prima, in programma sabato, ha impegnato i ragazzi di Gioventù Nazionale nella bonifica del parco di Castel Sindici, in particolare del luogo in cui il mese scorso è stato incendiato un chiosco di legno e danneggiato un altro adiacente.

La seconda manifestazione si è svolta ieri mattina all'insegna della campagna "Plastic Free", con numerosi volontari di ogni età che, armati di guanti, palette e sacchi, hanno raccolto l'immondizia dispersa dai soliti incivili in alcune zone del centro. Ma procediamo con ordine partendo da Castel Sindici.

«Una giornata importante - ci ha detto il presidente di Gn Matteo Compagnone - Soprattutto perché ha permesso alla nostra comunità di ritrovarsi all'insegna della sana militanza e dell'amore per i luoghi simbolo della nostra Ceccano. Abbiamo anche dimostrato di essere legati all'Amministrazione comunale perché questa è sempre attenta alle esigenze dei giovani. Potevamo stare anche noi a pontificare dai nostri comodi divani su ciò che era accaduto, ma non è nel nostro stile. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo sistemato e riqualificato l'area per quanto era possibile. Ringraziamo per la presenza l'assessore all'Ambiente Riccardo del Brocco e il consigliere comunale Daniele Massa».

Mentre Francesco Boschi, un militante, ha aggiunto: «Quello che Gn ha fatto sia un esempio del rispetto per la collettività e l'ambiente. Mentre gli altri parlano, noi agiamo». Dunque tanto impegno e idee chiare per i ragazzi di Gioventù Nazionale. Ma altrettanto impegno lo hanno dimostrato ieri i volontari di "Plastic Free" che hanno riempito diversi sacchi di immondizia e rifiuti vari, raccolti nel centro urbano.

«Un segnale di civiltà e amore per la propria città», lo ha definito l'assessore Riccardo Del Brocco che ha aggiunto: «Un grazie a Marco Bovieri, referente della onlus "Plastic Free" che ha organizzato l'iniziativa, alla quale l'Amministrazione Caligiore ha dato il massimo sostegno fin dall'inizio. Non a caso, siamo stati i primi ad aderire al protocollo d'intesa con questa associazione. Protocollo che rinnoveremo nei prossimi giorni, perché questa giornata ha veramente risvegliato in tanti ceccanesi il rispetto per l'ambiente e il territorio. E la collaborazione con il volontariato in questo settore è sicuramente un nostro punto di forza».

Nei suoi ringraziamenti, l'assessore non dimentica il gruppo di Gioventù Nazionale: «Hanno effettuato una accurata pulizia del sito in cui è stato incendiato il chiosco, rimuovendo anche la carcassa bruciata. Un modo di agire costruttivo, che va al di là delle solite e sterili polemiche con cui di certo non si difende l'ambiente».