Prosegue il programma di rifacimento delle strade cittadine avviato dall'amministrazione del sindaco Luigi Germani. Nei giorni scorsi è stata riasfaltata la strada in località Le Crisce e un altro tratto di via Campanile, quello che collega internamente la strada provinciale per Strangolagalli e la regionale Casilina.

«Un altro passo in avanti verso il risanamento delle rete viaria comunale - ha sottolineato Germani - Ci sono ancora tantissimi interventi da fare e la situazione in alcuni tratti è davvero critica. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini e tutte saranno prese in considerazione. L'amministrazione, con l'assessore ai lavori pubblici, continuano a programmare interventi e a richiedere nuovi finanziamenti per limitare i disagi e garantire un maggiore livello di sicurezza alla viabilità».

«Il quadro della manutenzione delle strade - ha aggiunto l'assessore Sara Petrucci - risente di lunghi anni di abbandono. In molti casi non si tratta di interventi ordinari ma di veri e propri lavori strutturali straordinari con la sistemazione di dissesti e smottamenti causati negli anni dalle precipitazioni. Abbiamo sottoposto la problematica alla Provincia e alla Regione affinché si prevedano risorse idonee che non possono trovare spazio nei soli bilanci comunali. Intanto nei giorni scorsi sono stati sistemati alcuni tratti di via Stazione e via Collealto»