Un ragazzo di 19 anni è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in una rissa sfociata in accoltellamento avvenuta nella serata di ieri nel quartiere Leopardi a Torre del Greco (Napoli).

La vittima è stata raggiunta da una coltellata al cuore, mentre l'amico e coetaneo che era con lui è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maresca e non sarebbe in pericolo di vita.

Fermati gli altri protagonisti della tragica rissa, due giovani minorenni di Torre Annunziata. A causare la lite sarebbero stati futili motivi legati ad una festa in corso in un'area dove da alcuni giorni sono montate alcune giostre private. Stando ad una prima ricostruzione della Polizia, dopo la lite verbale tra i ragazzi è scattata la rissa, durante la quale sarebbero spuntati i coltelli.

Per la vittima, raggiunta al cuore da un fendente, non c'è stato nulla da fare, mentre per l'amico - ferito in varie parti del corpo - è servito il trasporto all'ospedale Maresca, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgici ed è ora in prognosi riservata.

Immediato l'intervento degli agenti che, raccolte le prime testimonianze e messi insieme gli elementi utili, già nella notte hanno proceduto a fermare quelli che ritengono i due presunti autori del ferimento mortale, entrambi di 17 anni e di Torre Annunziata.