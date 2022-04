Con il beltempo i cittadini ricominciano ad uscire con più piacere. E, per chi ha figli anche molto piccoli, la possibilità di trascorrere qualche ora nel verde è sempre una grande occasione. Così in tanti si riversano nel parco Baden Powell ma anche alla villa comunale. E proprio il polmone verde più amato dai cassinati e da tanti cittadini di tutto il territorio, è finito nel mirino di numerose critiche nelle ultime settimane. Dopo il problema con l'installazione delle giostre sul prato e non sull'area cementificata, come scritto e previsto dall'autorizzazione concessa dal Comune, e la decisione di lasciare camion e strutture nella zona nonostante l'evidente trasgressione, i residenti tornano a puntare il dito.

La villa comunale risulta ancora aperta fuori orario, quindi di notte, se in alcune serate l'ingresso in via Arigni è stato chiuso, quello in via gari è sempre accessibile, inoltre si sono registrate diverse criticità con l'impianto d'illuminazione che la notte non funzionerebbe in maniera adeguata. Ma la brutta novità, lamentata dai fruitori, è la presenza di bottiglie di vetro rotte in mezzo all'erba dove spesso i bambini giocano tranquillamente ignari del rischio al quale sono esposti.

«Mio figlio è caduto a pochi centimetri da un vetro - ha spiegato Annalisa - e ho notato che ce ne stavano molti tutti sparsi. A pochissimi metri dall'area giochi dove tanti piccoli e ragazzi giocano anche a pallone».