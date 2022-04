Impatto sulla provinciale in territorio di Esperia sabato sera. Erano da poco passate le 21 quando si è registrato lo schianto, coinvolte tre vetture sulla strada provinciale che conduce a Badia di Esperia. Secondo una prima ricostruzione ad impattare, per cause ancora da accertare, sarebbero state tre auto. Lo scontro è avvenuto nelle adiacenze del ponte sul canale Enel.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, in totale quattro. Nessuno dei coinvolti sembra aver riportato gravi ferite, sono rimasti illesi dopo lo schianto. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere ai militari della Compagnia di Pontecorvo, intervenuti sul luogo del sinistro, di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La carreggiata è stata messa in sicurezza e riaperta al traffico.