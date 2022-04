È risultato positivo all'alcol test il ventunenne di Montelanico che era alla guida della Bmw Touring su cui viaggiava Alisia Mastrodonato, 19 anni, morta in seguito all'incidente che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato sulla Casilina, tra Colleferro e Segni.

Il test è stato effettuato subito dopo il tragico schianto e nella serata di sabato sono arrivati i risultati. Per il giovane si profila un'accusa di omicidio stradale.

La morte di Alisia Mastrodonato, che avrebbe compiuto venti anni a dicembre, ha sconvolto la comunità di Valmontone, dove la ragazza abitava con i genitori, ma anche i paesi vicini dove aveva tanti amici.

La studentessa universitaria (frequentava il primo anno a Tor Vergata), il giovane di Montelanicoe un'altra amica ventunenne di Artena tornavano a casa dopo una festa di compleanno. Viaggiavano su una Bmw Touring che, verso le 2,30, si è schiantata contro gli alberi ai lati della strada per rimbalzare al centro della carreggiata dove ha terminato la sua tragica corsa. L'auto è andata completamente distrutta, ridotta a un cumulo di lamiere.

I vigili del fuoco di Colleferro hanno estratto i tre giovani dai resti della Bmw e le loro condizioni sono apparse subito gravi.

Alisia Mastrodonato è deceduta subito dopo, i suoi amici sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Colleferro e al policlinico di Tor Vergata. Sono gravi, la loro prognosi è ancora riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Colleferro, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 a bordo di tre ambulanze, dopo che alcuni automobilisti avevano allertato i soccorsi. Soccorsi che purtroppo non hanno potuto salvare la vita della giovane di Valmontone, unica figlia di un imprenditore e di una insegnante.

La ragazza, appassionata di cavalli e pallavolo, era brillante e benvoluta da tutti, studiosa, sempre sorridente. Così la ricorda chi la conosceva e non riesce a credere che la sua vita, piena di sogni e progetti, sia finita in modo tragico.