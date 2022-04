Avrebbe compiuto venti anni tra qualche mese, la sua vita è stata spezzata sulla via Casilina dopo una serata trascorsa con gli amici. Alisia Mastrodonato, studentessa universitaria in biotecnologie con la passione per i cavalli, è morta nella notte tra venerdì e sabato a causa di un incidente stradale avvenuto tra Colleferro e Segni. La giovane, residente a Valmontone, viaggiava su una Bmw Touring guidata da un giovane di 21 anni. Con loro un'altra amica, 21 anni anche lei.

Per cause in corso di accertamento, poco dopo le due, il ragazzo ha perso il controllo dell'automobile, finita fuori strada schiantandosi contro due alberi per poi rimbalzare al centro della carreggiata.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Colleferro e tre ambulanze. La macchina era totalmente distrutta e i tre giovani intrappolati in un cumulo di lamiere. Hanno dovuto faticare non poco, i vigili del fuoco, per estrarre i giovani dai resti dell'automobile. Le loro condizioni sono subito apparse gravissime. Alisia è deceduta poco dopo, i suoi amici sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

La tragedia ha lasciato attonita la comunità di Valmontone dove Alisia viveva con i genitori. Il sindaco Alberto Latini ha dichiarato: «Una tragedia che ci porta a condividere un lutto che coinvolge l'intera comunità di Valmontone». È stato quindi deciso di annullare la festa per i 50 anni delle majorettes, in programma per oggi «perché in giornate cosi -ha detto Latini non ci sono le condizioni per manifestazioni ludiche. Possiamo solo fermarci a pregare per questa giovane vita spezzata da un destino crudele».