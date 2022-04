Due comunità in lutto per la morte di don Antonio Perna. Sono quelle di Monte San Giovanni Campano, il suo paese d'origine, e di Fontana Liri, dove don Antonio ha guidato per tanti anni la parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire e Santo Stefano Protomartire. Ieri mattina la segreteria del vescovo Antonazzo ha comunicato la notizia della sua scomparsa, avvenuta venerdì sera all'età di 88 anni all'ospedale Spaziani di Frosinone dove don Antonio era stato ricoverato.

"Il vescovo diocesano monsignor Gerardo Antonazzo - si legge nella nota di cordoglio della diocesi - unitamente al clero ringrazia Dio per la sua testimonianza fedele di pastore laborioso e instancabile e accompagna il sacerdote defunto all'incontro con il Signore, con le parole di questa preghiera: "Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore del Padre. Egli che nel Battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'Ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, immagine viva di Cristo buon Pastore, possa ora partecipare al convito dei Santi nel cielo".

Il funerale verrà celebrato oggi pomeriggio, alle ore 15.30, nella parrocchia di Santa Maria del Pianto, a Chiaiamari, frazione di Monte San Giovanni Campano.