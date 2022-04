Diversi gli episodi accaduti in centro nell'ultima settimana. Una donna di origini francesi ha seminato il panico tra bar e attività commerciali della città.

La quarantenne sarebbe arrivata addirittura a insultare passanti e commessi, e a lanciare oggetti all'indirizzo di alcuni baristi. Una ragazza che lavora in un locale in via Enrico De Nicola sarebbe rimasta lievemente ferita. Un trauma che ha richiesto l'accesso al Pronto soccorso e le cure del caso. Per sedare la situazione sono intervenuti polizia, carabinieri e autorità competenti.

Sembra che la donna pernotti in un albergo della città e che da tempo ormai mostri atteggiamenti aggressivi, sia a livello verbale che fisico. Le forze dell'ordine hanno raccolte le segnalazioni, sarebbe scattata anche una denuncia, e la quarantenne sarebbe stata invitata a lasciare la città. Nonostante questo la quarantenne è stata vista ancora ieri in centro, ben distante dalle attività nelle quali ha seminato il panico nei giorni precedenti.