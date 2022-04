Offrire una "location" incantevole per il giorno più bello della propria vita. Un'iniziativa davvero interessante che mostra la sensibilità dell'Amministrazione comunale verso i matrimoni e le unioni civili. Stiamo parlando dell'idea di rivolgersi ai cittadini affinchè possano mettere a disposizione luoghi incantevoli dove poter celebrare matrimoni di rito civile.

In pratica, grazie a un apposito avviso pubblico predisposto dal responsabile del settore amministrativo, ogni proprietario di strutture ricettizie come di immobili di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, quindi caratterizzati da particolari suggestioni, potranno manifestare il proprio interesse per la loro concessione in comodato d'uso gratuito al Comune per tre anni.

Il tutto, seguendo un indirizzo deliberato dalla Giunta del sindaco Leonardo Ambrosi qualche giorno fa. Il Comune, quindi, intende verificare la disponibilità dei proprietari di questi siti per offrire, a chi intende convolare a nozze, luoghi incantevoli all'intero di uno dei borghi più belli d'Italia. Insomma, un'idea innovativa per mettere a disposizione di quanti vogliono celebrare il proprio matrimonio nel territorio di Castro dei Volsci, l'opportunità di scegliere sedi diverse dalla casa comunale, dando nel contempo maggiore visibilità al patrimonio naturalistico e storico locale, con ricadute positive sull'economia della zona.

I locali che potranno essere messi a disposizione, dovranno essere idonei e agibili, rimanere ad uso esclusivo del Comune ed essere dotati di un arredo adeguato allo svolgimento della funzione per la quale saranno adibiti. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in municipio entro il prossimo 11 aprile.