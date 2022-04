Interessanti spiragli di luce e di buon auspicio si registrano su Fiuggi dopo i mesi di patimento legati alle restrizioni da Covid 19. Per il fine settimana prossima, in occasione del ponte della pasqua, si viaggia verso il tutto esaurito negli hotel a 4 stelle dotati di centri benessere. Anche in alcuni 3 stelle aperti in questo periodo, pur se sprovvisti di spa i dati sulle prenotazioni lasciano sperare per il meglio. Così come in previsione dei ponti del 25 aprile e primo maggio. Con la prima delle due date interessata anche dall'evento congressuale promosso dalla Cisl.

Insomma con tutte le difficoltà del momento sembrerebbe che i flussi legati al turismo si stiano rimettendo in moto. Segnali in questa direzione su Fiuggi si registrano anche nel settore dei grandi viaggi organizzati. Da diversi giorni sono tornati a circolare in città pullman da gran turismo al servizio di viaggiatori francesi, polacchi e altri provenienti dai paesi della comunità europea, grazie all'allentamento delle maglie nelle frontiere.

L'assessore al turismo Simona Girolami si sta muovendo con maggiore agilità rispetto agli ultimi due anni nel pianificare il cartellone degli eventi estivi, anche in questo caso a seguito delle minori restrizioni in materia Il Comune certamente, ma anche diversi operatori locali stanno già ragionando in funzione del Giubileo del 2025. Una occasione straordinaria per valorizzare al meglio la meta di pellegrinaggio per eccellenza che è Roma, il centro della cristianità, e per creare una sponda su Fiuggi al servizio di pellegrini e turisti che, a piedi, in bicicletta, in treno, da tutta Europa si recheranno nella capitale.

Considerato che dopo la pandemia i viaggiatori sono sempre più propensi a ricercare itinerari minori per nuove e più autentiche esperienze. E i cammini, (San Benedetto, Via Francigena ed altri) che orbitano intorno alla città termale rappresentano certamente un nuovo modo di viaggiare sostenibile, a contatto con la natura, alla riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico.