Una giornata da incorniciare per l'Unicas. Giovedì mattina, dapprima, la notizia delle notizie: è stato sviluppato un algoritmo per il ranking ritenuto più "scientifico" e l'Unicas conquista 14 posizioni. Il calcolo, realizzato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bari e dall'istituto nazionale di Fisica nucleare, combina informazioni sul divario territoriale e indicatori di prestazione degli atenei.

Dunque, possibilità diverse per l'ateneo del basso Lazio anche in termini di premialità e di finanziamenti ministeriali alla luce dei nuovi indicatori. Con questa enorme boccata d'ossigeno nei polmoni, una parte della governance dell'ateneo ha potuto presentare al territorio il due grandi eventi: "Unicas Orienta" e Career Day". E lo ha fatto nel pomeriggio sempre di giovedì.

Sono circa 80 le aziende e gli enti che parteciperanno alla XII edizione di Unicas Career Day e che presenteranno nelle virtual rooms a studenti e laureati le loro attività, le figure professionali e le competenze più ricercate, i percorsi di reclutamento e di carriera. È stato raccontato ieri nell'aperi-conferenza al Cinema Teatro Manzoni Cassino per il doppio evento in programma per l'11 e il 12 aprile, a Frosinone e a Cassino, in presenza e online. Presenti il rettore Marco Dell'Isola, la presidente del Centro Universitario per l'Orientamento Wilma Polini, il delegato al Job placement, marketing e valorizzazione del brand Andrea Moretta Tartaglione e il presidente dell'associazione Laureati Alumni-Alaclam Alessandro Silvestri.

Un ringraziamento alla squadra da parte della professoressa Polini che ha anche posto l'accento sulla voglia dei ragazzi di tornare a confrontarsi e a confrontare le esperienze. E l'orientamento resta una carta vincente, sempre. «Siamo quel tratto che unisce orientamento e mondo del lavoro», ha detto il delegatoTartaglio ne raccontando, invece, i due eventi del Career Day sia a Cassino che a Frosinone. Nel capoluogo si punterà sul tema dell'industria 4.0.

«Questo tema, di cui sentiamo parlare dal 2012, si sta realizzando nelle sue potenzialità in questo momento.

Nuove competenze saranno richieste dal mercato, ecco perché abbiamo invitato le aziende a spiegarci le professioni del futuro». Un doppio binario da un lato le imprese indicheranno le competenze per inserirsi nel contesto globale, dall'altro l'Unicas fornirà spunti e competenze alle realtà aziendali. Straordinarie anche le parole sul Cudari, coordinato dalla professoressa Zanon, e l'attenzione sul tema dell'inclusione che sta diventando centrale nelle politiche di ateneo.

È stato invece Alessandro Silvestri, la memoria storia di questi eventi, a dettagliare appuntamenti e occasioni. Sono, dunque, circa 80 le aziende totali, di cui 25 in presenza mentre per l'orientamento ci sono già 550 prenotati in presenza, altri centinaia lo faranno online. Le scuole coinvolte sono quelle della provincia di Frosinone, Caserta, Isernia, Latina e Campobasso.