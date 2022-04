Una scoperta in pieno centro. Durante alcuni lavori all'impianto idrico in piazza Diamare è stato trovato un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Sul posto polizia Municipale e uomini dell'Arma.

L'area è stata transennata e sono in corso operazioni per stabilire di che tipo di ordigno possa trattarsi. Nel frattempo l'area è stata messa in sicurezza, la strada è stata chiusa per permettere le operazioni necessarie allo spostamento agli artificieri.