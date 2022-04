Alisia Mastrodonato, 20 anni, di Valmontone, è morta la scorsa notte in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 2 sulla via Casilina tra Colleferro e Segni.

La giovane viaggiava su una Bmw guidata da un ragazzo di 21 anni. Con loro anche un'altra amica ventenne. Per cause in corso di accertamento, l'automobile è finita fuori strada schiantandosi contro due alberi.

I vigili del fuoco hanno estratto i giovani dalla macchina, completamente distrutta, ma per Alisia Mastrodonato non c'era più nulla da fare.

Gravissimi gli altri giovani, portati in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Colleferro e il 118.