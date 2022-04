Alcuni lupi sono stati avvistati nelle vicinanze del centro del paese, è nata qualche preoccupazione da parte dei residenti e i consiglieri di minoranza si sono attivati. «Molti cittadini - spiegano Francesco Sordo, Achille Bellucci e Alessio Guidoni - hanno segnalato, negli ultimi giorni, la presenza di esemplari di lupo vicino al centro abitato.

Il lupo è animale eccezionale, tipico delle nostre terre. La sua presenza però desta preoccupazione, soprattutto per gli allevatori. Come opposizione abbiamo pertanto sollecitato a sindaco e amministrazione comunale, un incontro con i pastori, i carabinieri forestali e le autorità competenti, al fine di confrontarsi su eventuali precauzioni da prendere in questi casi, naturalmente a tutela del lupo e degli allevamenti».