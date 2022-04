Stava guidando un'autobetoniera quando, molto probabilmente, ha avvertito un malore e ha cercato di accostare. Il camion ha iniziato a sbandare ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione, alcuni paletti di una recinzione e davanti a una abitazione. Per lui, Enzo Visocchi, 62 anni, residente ad Atina, non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi. È successo ieri pomeriggio nella frazione Chiaiamari, a Monte San Giovanni Campano. La notizia si è diffusa poco dopo ad Atina, dove l'operaio, che lavorava per una ditta di calcestruzzo, era molto conosciuto e stimato. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I fatti

Erano circa le 17 quando il sessantaduenne stava percorrendo il tratto da Anitrella a Chiaiamari, quando è avvenuto l'incidente. Il mezzo ha iniziato a sbandare, finendo poi fuori strada. Alcuni operai che stavano lavorando nella vicina scuola di Chiaiamari, hanno prestato subito i primi soccorsi. Sul posto il personale medico con un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Molto probabilmente ha accusato un malore ed è finito fuori strada. Tante le persone che hanno raggiunto il luogo dell'incidente, richiamate anche dall'arrivo dei soccorsi. Oltre al personale medico, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monte San Giovanni Campano. La notizia della morte di Visocchi ha destato tanto dolore e incredulità. Molti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Lascia la moglie e due figlie. Si attende ora il nulla osta della salma per l'ultimo saluto al sessantaduenne. Dei funerali si occuperà l'impresa di onoranze funebri Tiziana Caira di Atina.