Pomeriggio di paura a Roccasecca. Un bambino di quattro anni è caduto dalla scala di casa. Immediata la chiamata al 118 e ai carabinieri che sono arrivati sul posto. Il piccolo forse ha messo un piedino in fallo scivolando giù per una decina di gradini. A causa del trauma riportato nell'impatto, sebbene il bimbo sia apparso subito fuori pericolo, il personale sanitario ha predisposto il trasferimento in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma.