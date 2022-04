Resta alta l'attenzione sulla linea ferroviaria Avezzano-Roccasecca. I lavori avviati nelle scorse settimane lasciano presagire al rilancio della tratta. "I lavori erano forse in programma, ma non ci erano stati preannunciati - dice con tono soddisfatto Emilio Cancelli, presidente del comitato "Salviamo la ferrovia Avezzano-Roccasecca" - Sapevamo che c'erano dei problemi sul rettilineo tra Sora e Isola del Liri e quindi sono intervenuti in questa zona.

Ora stiamo aspettando che ci sia la stipula del contratto di servizio con la Regione Abruzzo per verificare cosa succederà in futuro e soprattutto per conoscere lo stato della nostra sollecitazione, che riguarda l'acquisto di nuovi mezzi. Rfi, dal canto suo, sta facendo tanti lavori sulla linea, soprattutto sulla parte di Avezzano ha eseguito una serie di interventi su frane e smottamenti: è stato fatto un cospicuo investimento oltre i lavori eseguiti su Sora. Rfi sta lavorando bene e per questo la ringraziamo. Si tratta di interventi necessari per mantenere la linea efficiente e in sicurezza».

Oggi che il binario è stato interamente rinnovato, il comitato ha altre aspettative: «Stiamo aspettando che migliori anche il servizio da parte di Trenitalia con mezzi nuovi, che sono necessari - sottolinea Cancelli - Si parlava di dicembre 2022, ma a quanto pare tutto è slittato alla metà del 2023 quando ci sarà l'attivazione del più volte presentato sistema di controllo dei treni sulla nostra tratta. Sembra che tutto sia programmato per far partire l'intervento anche sulla nostra linea. Sicuramente sarà prevista una chiusura delle tratta in estate per iniziare i lavori di adeguamento».

Sul fronte della "cittadella del volontariato" prevista dalla precedente amministrazione comunale nei locali della stazione ferroviaria, invece, domina l'incertezza. «Bisogna capire se l'attuale sindaco voglia perseguire il progetto - dice il presidente Cacelli - È nostra intenzione incontrare Di Stefano per interfacciarci con lui».