Un grave incidente si è verificato ieri mattina lungo via Portosello, all'angolo con via Maremmana, nel territorio comunale di Sabaudia. Due auto si sono scontrate e sono finite fuoristrada, una sopra l'altra all'altezza dell'intersezione. La donna al volante della Jeep è stata trasferita all'ospedale Fiorini di Terracina, mentre per soccorrere gli occupanti dell'altra vettura, una Ford Focus, è dovuto atterrare anche un eliambulanza del 118.

Sulla Ford infatti viaggiavano due nonni insieme al nipotino di poco più di un anno. Proprio le condizioni del piccolo hanno spinto gli uomini del 118 a richiedere il trasferimento urgente del nipote presso l'ospedale Gemelli di Roma. La nonna invece è stata trasferita in ambulanza presso l'ospedale Goretti di Latina. Sul posto oltre i vigili del fuoco sono giunti gli agenti della polizia stradale di Latina per effettuare i rilievi.