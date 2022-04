Incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Pola, all'altezza farmacia Alfonsi Venturini. Una Mercedes classe A condotta da una donna di trentasei anni, originaria di Colfelice, mentre percorreva in discesa la provinciale per Arpino ha investito una signora, G. R., 52 anni di Fontana Liri che percorreva a piedi la strada in senso inverso. Dopo l'urto la Mercedes è finita contro una Fiat Punto che a sua volta ha urtato una Renault Clio in sosta.

Più serie le ferite riportate dalla donna investita che lamentava forte dolori a un braccio, al torace e varie contusioni. La donna alla guida della Mercedes ha invece avuto una crisi di panico. Due ambulanze del 118 hanno trasportato le due donne all'ospedale Santissima Trinità di Sora.

Intanto, prontamente giunti sul posto, i carabinieri di Fontana Liri con la collaborazione dei colleghi di Strangolagalli hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso. Nel frattempo il traffico veicolare ha subìto un rallentamento, ma dopo la rimozione delle auto danneggiate la circolazione ha potuto riprendere nei due sensi di marcia lungo la provinciale per Arpino.