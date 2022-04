Mezzo in fiamme sulla superstrada Avezzano-Sora. È piombata questa mattina alle 7.20 circa la macchina dei soccorsi in territorio abruzzese tra le uscite di Canistro e Morino. Ad arrivate i vigili del fuoco, forze dell'ordine e l'Anas. Il traffico ha subito dei rallentamenti ed è stata chiusa, per permettere le operazioni di messa in sicurezza del mezzo andato a fuoco, la corsia con direzione Sora. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbero non esserci feriti.