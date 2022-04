Schianto sulla superstrada Cassino- Sora tra una vettura e un tir. L'impatto si sarebbe registrato in direzione Cassino proprio nei pressi di una delle uscite per la città martire. Sul posto gli agenti della Polizia per le verifiche e i rilievi. Si segnalano disagi al traffico. Sembrerebbe non ci siano feriti. Le operazioni sono ancora in corso.