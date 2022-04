È stato pubblicato il calendario per i colloqui di selezione degli aspiranti al servizio civile sul territorio comunale. Ne danno notizia il sindaco Piero Sementilli e l'assessore ai Servizi sociali Patrizia Cortina che, sulla pagina Facebook dell'ente, per dare massima diffusione alla notizia, annunciano l'avvenuta pubblicazione del calendario.

«La selezione dei candidati viene svolta secondo quanto stabilito dal Sistema di reclutamento e selezione depositato dall'Anci Lazio, di cui il Comune di Ripi è ente co-progettante, presso il Dipartimento Politiche giovanili e Servizio civile universale - si legge nel post su Facebook - I candidati che fossero impossibilitati a partecipare al colloquio nel giorno e orario prestabilito per ragioni sanitarie o connesse al Covid-19, possono far pervenire la relativa certificazione medica all'indirizzo e-mail candidaturescu@comune.ripi.fr.it, per ricevere una successiva convocazione in modalità on-line.

L'avvio dei progetti è previsto per i mesi di maggio o giugno. I colloqui si terranno presso la sede del municipio, in piazza Luciano Manara, per i candidati dei Comuni di Ripi e Strangolagalli. Per ogni altra informazione e per visualizzare il calendario conclude il post si può consultare il seguente link: https://comune.ripi.fr.it/news». Il servizio civile offre un'opportunità di formazione ai giovani, oltre che un'esperienza lavorativa unica. Assicura anche agli enti la disponibilità di risorse umane e professionali valide, da impiegare in settori che altrimenti rischierebbero di non essere coperti. Quindi è importante partecipare alle selezioni per sfruttare una valida occasione di impiego.