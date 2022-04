Ancora un prestigioso riconoscimento per le coltivazioni del Cassinate. Valorizzato l'intero territorio. Mentre l'olio di Cervaro si piazza tre i migliori extravergine riconosciuti da Gambero Rosso, un'intera puntata su Alma Tv viene dedicata all'olio - e alle creazioni in cucina - di Sant'Elia. Per quanto concerne l'olio di Cervaro, la sua "incoronazione" è arrivata con la scelta delle "Tre Foglie" assegnate nella Guida Oli d'Italia 2022 del Gambero Rosso, classificandosi di fatto così tra i migliori oli extravergine in Italia.

«Siamo felicissimi di annunciarvi che il "nostro" monocultivar Moraiolo Bio è stato premiato con il riconoscimento di Tre Foglie nella Guida Oli d'Italia 2022 del Gambero Rosso - spiegano dal Comune - Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio perché già alla sua prima competizione il "nostro" Moraiolo ha ottenuto il massimo riconoscimento». Poi aggiungono: «Porgiamo il nostro augurio al nostro concittadino affinché continui con dedizione e passione a portare alto il proprio nome e quello della nostra città. Questo premio lo ripaga dell'impegno, e ciò, convinti della qualità e delle potenzialità del nostro territorio, ci spinge sempre di più a guardare al futuro e a far conoscere la tradizione olivicola di Cervaro in Italia e nel mondo!».

Intanto ieri sera e oggi la puntata ricca di gusto e di storia - con la presentazione anche del frantoio del 1800 - anche Sant'Elia e Città dell'Olio hanno espresso la grande potenzialità della coltivazione nella puntata su Alma Tv. «Insieme a Alfredo D'Antimi coordinatore regionale delle Città dell'Olio, parliamo di olio turismo» ha spiegato Rocco Merucci, membro del Collegio dei probiviri dell'associazione "Città dell'Olio" e presidente del consiglio comunale di Sant'Elia.