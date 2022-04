Non solo una sanità che gioca in difesa e si mette a parare i colpi della pandemia - senza riposarsi neppure un minuto - ma un servizio che già guarda avanti e che, proprio dal periodo Covid, sa trarre le giuste sintesi di crescita. E il salto al digitale è un tema già nell'agenda regionale e locale. Nuove tecnologie, nuovi dispositivi medici, telemedicina e monitoraggio a distanza rappresentano la sfida dell'oggi, non di un futuro lontano e da raggiungere. Ipotetico o immaginario.

L'evento di domani

"Telemedicina e monitoraggio a distanza, i frutti della pandemia tra le sfide del Pnnr" è, dunque, il titolo dell'Agorà democratica, organizzata dalla Federazione provinciale del Pd di Frosinone che si terrà domani, alle 17.30, a Exodus in via San Domenico Vertelle. Sarà presente, insieme a tanti altri ospiti, l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Interviene Fantini

«Il Pnnr - spiega il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini - rappresenta una straordinaria occasione per modernizzare e digitalizzare il Paese e, in tal senso, facendo tesoro di quanto l'emergenza Covid ha insegnato al Paese, per interventi mirati sulla diffusione di sistemi di telemedicina. È assolutamente necessario rafforzare il servizio di assistenza territoriale, per andare incontro alle esigenze delle persone. Con la connettività performante si può rendere maggiormente efficace l'assistenza di prossimità, consentire una equità di accesso della popolazione alle cure sanitarie e sociosanitarie, potenziare la rete dei servizi distrettuali e offrire migliori servizi in quella ospedaliera.

Come Partito democratico stiamo lavorando ad una serie di proposte in questa direzione, anche per la Provincia di Frosinone. Ne discuteremo in questa Agorà - conclude Fantini - con esperti del settore e l'Assessore Alessio D'Amato che ringraziamo per la disponibilità. Voglio sottolineare, infine, il grande lavoro della segreteria provinciale nell'organizzazione di questo momento di confronto».

Il rapporto medico-paziente

È una scommessa bella e buona per tentare di agganciare alla sanità tecnologie sempre più evolute e precise in grado di "riprodurre" a distanza il rapporto diretto medico-paziente. E l'assistenza a distanza porta ulteriori benefici, non solo permette di superare il tempo stabilito in presenza (perché è continua) ma evita anche il sovraffollamento negli ospedali e permette al paziente di poter vivere la propria patologia in ambito familiare, sicuramente più confortevole rispetto al letto di un qualsiasi reparto.